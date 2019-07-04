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Ученые назвали идеальный возраст для рождения детей

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые назвали идеальный возраст для рождения детей
 
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Британские ученые провели ряд исследований и выяснили, что у женщин после 30 лет количество яйцеклеток значительно уменьшается, за счет чего снижается фертильность. Кроме того, чем старше женщина, тем выше риски рождения ребенка с разными отклонениями.

Так, эксперты заявили, что идеальным возрастом для рождения детей является период от 20 до 35 лет, информирует enovosty.com/news.

Ближе к 40 годам женщины, стремящиеся забеременеть и родить, имеют более высокую вероятность развития гестационного диабета и других осложнений во время беременности, которые провоцируют проблемы со здоровьем как у них самих, так и у детей.

Интересным открытием стало то, что чем старше женщина, тем выше вероятность зарождения в ней двух или даже трех новых жизней.

Если все же желание иметь детей после 30-ти очень сильное, то необходимо очень тщательно контролировать свой образ жизни. Чем выше потенциал здоровья в этом возрасте, тем выше шансы на удачную беременность и рождение здорового малыша, резюмируют эксперты.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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