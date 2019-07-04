Определены болезни, которые часто обостряются в летний период

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Летняя жара, повышенная потливость и увеличение нагрузок способны усугубить течение некоторых болезней.

Лето — любимая многими пора. Однако этот период опасен возникновением обострения некоторых болезней, информирует enovosty.com/news.

В этот период могут усугубиться симптомы ОРВИ, аутоиммунных болезней, судорог, камней в почках, головной боли, а также кожных недугов.

Как бы это странно не звучало, но простыть в летний период очень просто. Многим вирусам очень нравиться теплая и влажная погода. Многие летние возбудители не просто вызывают насморк, боль в горле и слезящиеся глаза. Они еще и часто становятся причиной тошноты и болей в животе.

Сильное ультрафиолетовое излучение приводит еще и к обострению аутоиммунных болезней. Может ухудшиться состояние тех, кто страдает рассеянным склерозом и волчанкой.

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Жара воздействует также на «моторные» нервы, передающие сигналы в мускулы. В результате их активизации могут усугубиться судороги в ночное время суток.

Врачи также заметили, что жаркая погода повышает риск выхода камней из почек. Связано это с тем, что летом тело теряет влагу интенсивнее и почки сильнее нагружаются.