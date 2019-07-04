Назван сок, который «обезжиривает» организм

Главная » Последние новости » Здоровье » Назван сок, который «обезжиривает» организм Назван сок, который «обезжиривает» организм

Закрыть Отправить

Оказывается, морковь – продукт, способствующий похудению. Употребление сока из данного овоща способствует чистке всего организма и сжиганию жира.

Довольно доступная по цене морковь содержит в своем составе большое количество микроэлементов, который в совокупности способствуют естественной чистке организма. С помощью этого овоща можно эффективно избавляться от токсинов, собравшихся в ЖКТ и других вредных примесей. Употребление морковного сока также благоприятно влияет на повышение жизненного тонуса, человек чувствует прилив энергии, а это, в свою очередь, провоцирует сжигание лишних килограммов, информирует enovosty.com/news.

Готовить морковный сок в современных условиях очень просто. Достаточно воспользоваться соковыжималкой. При ее отсутствии можно применить блендер, но кашицу нужно будет процедить сквозь марлю.

Диетологи рекомендуют ежедневно выпивать 100-200 мл сладкого оранжевого напитка. Однако не стоить им злоупотреблять. После четырехдневного цикла лучше сделать перерыв.

Медики призывают быть острожными в процессе самолечения. Они считают, что данный напиток может повредить людям с серьезными проблемами ЖКТ. Также от морковного сока следует отказаться во время беременности.

Читайте: Назвали самый полезный сок для сердца