Назвали домашний способ борьбы с целлюлитом

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Косметологи говорят, что всех ждут возрастные изменения кожи. Они добавляют, что уже после 25 лет могут появится первые признаки целлюлита.

Ученые подчеркивают, что он обычно появляется от неправильного питания, малоподвижного образа жизни, отсутствия спорта, а также непостоянного ухода за кожей, информирует enovosty.com/news.

Но косметологи говорят, что не нужно отчаиваться, ведь красивое очертание тела можно вернуть весьма простым способом. Для этого нужно запастись кофем, красным молотым перцем и кокосовым или миндальным маслом. Такой состав поможет избавиться от лишней жидкости и тем самым подтянуть кожу.

Такая процедура должна стать регулярной. Ее делать очень просто: сначала очистите кожу, нанесите этот состав, а затем смойте водой. Такую процедуру нужно делать два раза в неделю.