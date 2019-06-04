ТОП-4 продукта, которые вызывают рак груди

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Сегодня самым распространенным раком среди женщин являться рак молочных желез.

Ученые определили, что есть некоторые продукты, которые могут стать причиной развития этого ужасного заболевания. Врачи рекомендуют отказаться или уменьшить употребление следующих продуктов, информирует enovosty.com/news.

Диетологи говорят, что лучше отказаться от красного мяса и есть индейку, курицу, телятину. Их лучше есть в варенном виде или приготовленными на пару. Также представительницам женского пола лучше отказаться от сосисок, колбас, поскольку в них большое содержание соли и канцерогенов.

Кроме этого, желательно исключить из рациона питания фастфуд, полуфабрикаты, жареную пищу.

Недавно американские ученые в ходе эксперимента заявили, что существует связь между уровнем сахара и онкологией. Его употребление также желательно свести на минимум.

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Эксперты также говорят, что развитие рака провоцирует и алкоголь, так как вызывает мутацию клеток.