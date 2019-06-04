Назвали продукт, помогающий улучшить работу сердца

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Ученые говорят, что нужно в свой рацион добавить ягоду, которая обладает целебными свойствами.

Ранее специалисты говорили, что черника — отличное средство, которое помогает поддерживать зрение и обогащает организм необходимыми витаминами, информирует enovosty.com/news.

Но недавнее исследование утверждает, что эта ягода улучшает работу и сердца. В нем принимали участие американские добровольцы, которым нужно было съедать по 150 граммов черники в сутки.

Ученые доказали, что ежедневное ее употребление значительно улучшает работу сердца и сосуд.

Также известно, что участники исследования страдали метаболическим синдромом. Специалисты добавляют, чтобы добиться желаемого эффекта, нужно съедать именно 150 грамм этой ягоды каждый день, иначе организм будет просто запасать витамины.

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