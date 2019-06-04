Найдена неожиданная польза от красного мяса

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Австралийские ученые провели ряд исследований, в ходе которых было выяснено, что благодаря употреблению красного мяса в рамках средиземноморской диеты можно снизить риски развития рассеянного склероза.

В эксперименте приняли участие почти 900 человек. Целью исследования было выяснить, как красное необработанное мясо влияет на организм, имеющий заболевание демиэлинизации центральной нервной системы на ранней стадии, что в будущем может перерасти в рассеянный склероз, информирует enovosty.com/news.

Так, ученые узнали, что употребляя всего 65 г красного мяса в день, можно замедлить развитие заболевания.

По мнению экспертов, такие результаты связаны с наличием микро- и макроэлементов, в частности белков, железа, цинка, селена, калия, витамина D и витаминов группы В в красном мясе, некоторые из которых участвуют в обеспечении нормального функционирования нервной системы.