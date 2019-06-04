Медицинский прорыв: изобретен «пластырь для сердца»

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Ученые изобрели для сердца чудо-пластырь. Его изготавливают из живых стволовых клеток.

В медицине появилось новое полезное изобретение – пластырь для сердца. С его помощью можно будет оперативно помогать людям после сердечных приступов, информирует enovosty.com/news.

Данное изобретение было презентовано специалистами Имперского Лондонского колледжа. Мероприятие прошло в Манчестере во время конференции, посвященной заболеваниям сердца. Создатели уже заявили об успешных испытаниях на животных.

Пластырь для сердца напоминает гибкую пластину, созданную из живых стволовых клеток, и являющуюся своеобразным кусочком сердечной мышцы. Размер- всего 3 на 2 см. Создание пластыря происходит в лабораторных условиях при использовании образцов клеток пациента.

Изобретение не только способно прикрывать поверженную поверхность, но и вырабатывать компоненты, восстанавливающие сердце пациента.

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Британское общество кардиологов заявило, что в ближайшие 14 дней медики приступят к испытанию сердечного пластыря на людях. В будущем его планируют включить в стандартную программу лечения людей, перенесших тяжелый сердечный приступ.

Справка. Статистика гласит, что 920 тыс. британцев страдают от различных заболеваний сердечной мышцы.