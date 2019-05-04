Названа самая опасная каша для желудка

Главная » Последние новости » Здоровье » Названа самая опасная каша для желудка Названа самая опасная каша для желудка

Закрыть Отправить

Врачи развеяли миф о том, что каши очень полезные для человеческого организма. По крайней мере, не все…

Казалось бы, сладенькая овсянка в пакетиках с фруктами — очень удобный и полезный вариант быстрого завтрака. Но в этих пакетиках нет ничего, кроме настоящей сахарной бомбы, которая может быть очень опасной для желудка. Сама по себе овсяная каша действительно полезна, но речь идет не о хлопьях быстрого приготовления. Они уже не имеют в себе ни капли пользы, так как теряют её во время термической обработки. Наивно полагать, что в ней еще остаются хоть какие-то витамины. Напротив, в ней находится огромное количество вредных ароматизаторов и сахара. Они не только вредят фигуре и противопоказаны людям с ожирением, но и сильно вредят желудку, информирует enovosty.com/news.

Вместо этого ученые советуют начинать день с полезных овощей, таких как авокадо. Кроме того, первым делом стоит выпить стакан теплой воды с лимоном.