Иммунитет к COVID-19 будет защищать человека около года, — ученый

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Иммунитет к новому коронавирусу способен защитить человека от повторного инфицирования около года, - убеждён профессор Университета восточной Англии Пол Хантер.

Свои выводы Пол Хантер основывает на предыдущих исследованиях ученых о стабильности антител при SARS. Согласно данным, иммунитет при этом сохраняется от года до двух лет. Но относительно нового вида коронавируса делать какие то выводы ещё рано. , информирует enovosty.com/news.

По мнению профессора, вопрос не в выработке самого иммунитет, а в том, насколько долго он сохраняется в организме человека, как долго человек может быть защищён от повторного инфицирования. Пол Хантер считает, что для SARS не характерно сохранение иммунитета на всю жизнь. Скорее всего, этот срок варьируется от года до двух.

Учёный предполагает, что даже если у человека во время заболевания коронавирусом нет достаточного иммунитета к вирусу, то в случае повторного заражения заболевание пройдёт в более легкой форме.

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