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Врач рассказал, как распознать «фуфломицин»

Главная » Последние новости » Здоровье » Врач рассказал, как распознать "фуфломицин"
 
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Тысячи украинцев покупают лекарства с недоказанной эффективностью. Такие медицинские препараты называют «фуфломицинами». Обычно, они не наносят вреда организму, но и пользы от них никакой. Популярность таких лекарств связана с яркой рекламой недоверием к врачам. Как отличить лекарства-«пустышки» от настоящих препаратов , в эксклюзивном комментарии изданию «Экономические Новости» рассказал терапевт Владислав Нечипоренко.

Врач объясняет, что существует несколько критериев, благодаря которым можно самостоятельно распознать «фуфломицин:, информирует enovosty.com/news.

«Первое, что нужно сделать — это прочесть инструкцию. Вероятно, перед вами препарат с недоказанной эффективностью, если:

— в нем есть предложения подобные этому «инновационное, революционное изобретение народной медицины Китая (или любой другой страны)»;
— вместо конкретных действий препарата указаны такие слова, как: «улучшает», «усиливает», «активизирует», «стабилизирует» и т.п., то есть эпитетов много, но они неконкретны;
— » фармакодинамика не изучена».

Второй совет от врача — найти название действующего вещества через англоязычный поисковик. Если зарубежные сайты не находят такого вещества, то скорее всего, перед вами «фуфломицин».

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Следует обратить внимание на упаковку: «Если на упаковке написано: «комплексный гомеопатический препарат» или «комплексный противовирусный препарат «, «от гриппа и простуды» – это точно бесполезный препарат, поскольку лекарств, которые могут вылечить одновременно и грипп и простуду, не существует».


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 787

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