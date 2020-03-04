Бунт в Черновцах и новые смерти: Что важно знать о коронавирусе 4 марта

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Более 10 тыс зараженных смертельным коронавирусом находятся за пределами Китая.

По состоянию утро среды, 4 марта, число заразившихся коронавирусом Covid-19 в мире составляет 93 158 человек. За сутки от осложнений инфекции на территории Китая погибло 38 людей, всего в мире — 3 198. Число выздоровевших составляет на сегодня 50 690. Количество погибших в Италии — 79 (выздоровело 160), в Иране — 77 (291), в Южной Корее — 28 (41). О первых случаях выявления вируса заявили в Лихтенштейне, Чили, Аргентине, Гибралтаре, информируют Экономические Новости.

Ранее в Черновцах зафиксировали первый в Украине случай заражения «китайским» коронавирусом Covid-2019. Все биологические материалы и образцы отправлены в вирусологическую лабораторию Всемирной организации здравоохранения. В Украине начали проводятся работы с теми, кто имел контакты с зараженным. Отметим, под домом жены заразившегося мужчины состоялись бунты, после чего его жена согласилась на обсервацию. Сейчас у неё нет никаких симптомов заболевания, она находилась на самоизоляции дома.

Отметим, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус удивил заявлением о том, что болезнь Covid-2019 — это не грипп, а отдельная и более опасная болезнь.

Также, напомним, что для защиты своего здоровья нужно мыть руки или, при необходимости, обрабатывать их антисептическими средствами. Кроме того, нужно избегать контактов с людьми, которые имеют видимые признаки заболевания.

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