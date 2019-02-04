Ученые определили продолжительность наиболее здорового сна

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Корейские ученые провели ряд исследований, в ходе которых было выяснено, сколько часов ночью нужно спать каждому человеку, чтобы быть здоровым.

Авторы исследования провели эксперимент, в котором приняло участие почти 135 тысяч добровольцев в возрасте от 40 до 69 лет. Они проанализировали данные об особенности сна этих людей, кроме того, участники сдали анализ крови и мочи, а также ДНК, информирует enovosty.com/news.

Благодаря этой информации, ученым удалось обнаружить связь между 10-часовым (и более) сном и высоким процентом болезней, связанных с ожирением, артериальной гипертензией. Также, у людей, которые проводят во сне 10 и более часов были высокие показатели уровня холестерина или сахара.

У тех участников, которые спали менее семи часов, в крови был обнаружен высокий уровень меди, что свидетельствует о повышении риска заболеть онкозаболеваниями.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что наиболее полезно спать 8-9 часов подряд, чтобы оставаться здоровым.

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