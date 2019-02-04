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Ученые дали ответ: можно ли мгновенно поседеть

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые дали ответ: можно ли мгновенно поседеть
 
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Считается, что, если человек испытал большой страх или пережил серьезное психологическое потрясение, он может быстро стать седым. Например, известная французская королева Мария Антуанетта поседела за одну ночь перед тем, как ее должны были казнить.

Но ученые не согласны с этим, так как за такой небольшой промежуток времени волосы не могут поменять свой цвет. , информирует enovosty.com/news.

Они подчеркивают, что наши волосы растут из фолликулы, которая вырабатывает кератин. Этот фермент влияет на рост волос и ногтей. Кроме этого, волос содержит два пигмента — феомеланином и эумеланином. При смешивании они дают человеку его уникальный оттенок.

Когда человек переживает эмоциональный стресс, то волосяные фолликулы сжимаются, а это может привести к сбою в работе системы роста и окрашивания. Ученые подчеркивают, что волосы, которые только недавно выросли, не могут так быстро поменять цвет. Но эксперты отмечают, что во время стресса у людей могут начинать быстро выпадать здоровые волосы, а остаться только седые. Таким образом они сошлись на том, что седина — следствие выпадения волос.


Автор: Катерина Лукьянчук
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