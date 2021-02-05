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«Обеспечивает ли ношение двух масок большую защиту от COVID-19?»: советы медиков

Главная » Последние новости » Здоровье » "Обеспечивает ли ношение двух масок большую защиту от COVID-19?": советы медиков
 
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По словам медиков, одновременное ношение двух масок в некоторых ситуациях может помочь защититься от COVID-19

Обеспечивает ли ношение двух масок большую защиту? По словам медиков, это зависит от обстоятельств, но в некоторых ситуациях может помочь. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США рекомендуют носить тканевую маску, состоящую из двух или более слоев, и убедиться, что она плотно закрывает нос и рот. По словам эксперта по инфекционным заболеваниям Бостонского университета доктора Дэвида Хамера, достаточно одной маски, если она хорошо сидит и не свободна.

Тем не менее, некоторым людям может потребоваться дополнительная защита, если они находятся в помещении с большим количеством людей. «Когда вам нужна дополнительная защита, то одним из вариантов может быть одновременное ношение тканевой маски и хирургической маски», — сказала эксперт по инфекционным заболеваниям из Калифорнийского университета в Сан-Франциско доктор Моника Ганди.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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