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Знаменитого актера Олега Басилашвили экстренно госпитализировали с COVID-19

Главная » Последние новости » Здоровье » Знаменитого актера Олега Басилашвили экстренно госпитализировали с COVID-19
 
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Вместе с артистом коронавирусом заразились его родные

Известный актер театра и кино Олег Басилашвили заболел COVID-19 и попал в ковидную больницу. Об этом изданию МК сообщили  в Большом драматическом театре Санкт-Петербурга, где почти 60 лет служит артист, информирует enovosty.com/news.

Госпитализацию подтвердила и его дочь. Она утверждает, что актер находится под наблюдением и чувствует себя хорошо.

Информация о болезни знаменитого актера многим кажется тем более удивительной, что Олег Валерьянович несколько месяцев вообще не выходил из дома, опасаясь заразиться опасным вирусом. Во-первых, возраст -за 80, во-вторых, сопутствующие возрасту заболевания — у артиста хроническая болезнь легких. Вполне понятно, что родные всячески оберегали его, но… От кого мог заразиться человек, в течение долгого времени не покидавший жилища, сказать сложно: скорее всего, коронавирус принёс в дом кто-то из своих. Также стало известно, что вслед за Олегом Басилашвили заболели его жена и дочь, пишет издание.

По сведениям «МК», в настоящее время Олег Басилашвили с супругой находится в одной из клиник Санкт-Петербурга. В афише театра БДТ им. Товстоногова до конца января отменены спектакли с его участием.

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Зрителям Олег Басилашвили запомнился по культовым фильмам «Служебный роман», «Осенний марафон», » Вокзал для двоих», «Небеса обетованные», и сериалу «Мастер и Маргарита».

«Конечно, я бы хотел, чтобы все это побыстрее закончилось. Мне кажется, что все это сможет закончиться только благодаря объединенным усилиям детей всего человечества. Ни в коей мере не говорю о какой-либо стране, системе, а всем вместе. Замечательный пример: мне прислали по телефону, как музыканты разных стран мира, совершенно разных уголков Земли одновременно играют «Оду к радости» Бетховена. Это замечательно – мы все единая семья, живущая на этой маленькой пылинке под названием Земля. Мы должны это ощутить, Господь дал нам возможность понять эту всеобщую зависимость. Мы должны выйти из этого карантина совершенно другими людьми и относиться к другим странам и национальностям с гигантским уважением и любовью», – сказал  в марте  прошлого года Олег Басилашвили.

Напомним, ранее в больницу с коронавирусом и поражением легких попал актер Василий Лановой, заболела также его жена — актриса Ирина Купченко.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 207

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