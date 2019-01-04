ТОП-5 продуктов, которые бодрят не хуже кофе

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Множество людей тяжело просыпаются по утрам и предпринимают дополнительные меры, чтобы немного взбодрится. Обычно это чашечка ароматного кофе, часто с сахаром, поскольку благодаря этому напитку можно ощутить быстрый прилив сил и энергии. Однако действие такого метода также быстротечно.

Диетологи рассказали о продуктах, способных взбодрить не хуже кофе, а эффект от них будет более продолжительным, информирует enovosty.com/news.

Авокадо

Благодаря сильной концентрации пантотеновой кислоты, содержащейся в авокадо, организм более усердно начинает работать над переработкой калорий в энергию. Также, волокна авокадо способствуют стабилизации уровня сахара в крови, а это важно для продолжительного ощущения бодрости.

Банан

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Этот продукт является отличным источником углеводов для организма. Кроме того, в этом фрукте достаточно много других витаминов и микроэлементов, которые благотворно влияют на организм.

Черный шоколад

Кусочек шоколада, содержание какао в котором выше 75 %, бодрит намного лучше кофе, особенно в сочетании с зеленым чаем.

Зелень

В зелени много железа, кальция, цинка, фолиевой кислотой, магния, витаминов А, С, Е и К. Все эти микроэлементы обеспечивают длительное ощущение бодрости.

Свекла

В этом овоще содержатся вещества ускоряющие приток крови к мозгу, что стимулирует умственную активность.