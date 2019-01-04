Найдена неожиданная причина болезненных менструаций

Главная » Последние новости » Здоровье » Найдена неожиданная причина болезненных менструаций Найдена неожиданная причина болезненных менструаций

Закрыть Отправить

Ученые провели ряд исследований, в ходе которых выяснили, что девушки, которые в младенчестве питались смесью, особенно содержащую сою, во взрослом возрасте могут страдать от болезненных менструаций.

Был проведен эксперимент, в котором приняло участие более полторы тысячи женщин-добровольцев. Ученые изучали питание женщин, когда они были в младенчестве. Так, было выяснено, что девочки, употребляющие искусственное питание, на 40 % чаще принимали гормональную контрацепцию во взрослом возрасте, поскольку их беспокоили болезненные месячные. А риск болезненных месячных повышался на 50 %, информирует enovosty.com/news.

Ученые считают, что даже в случае, если малышка питалась смесью непродолжительное время, особенно детским питанием, содержащим сою, на 50 % чаще в возрасте 18-22 лет ее беспокоила болезненная менструация, и ей приходилось пользоваться гормональной контрацепцией.

По мнению экспертов, в сое содержатся фитоэстрогены — растительные соединения, похожие на эстроген. Получается, что их влияние на младенца, у которого репродуктивная система еще не сформирована, может быть нежелательным.