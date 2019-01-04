РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Здоровье

04.01.2019 г.
21:00Стало известно, насколько полезен куриный бульон при простуде
20:30Ученые рассказали о связи между продолжительностью сна и проблемами со здоровьем
20:00Найдена неожиданная причина болезненных менструаций
19:30ТОП-5 продуктов, которые бодрят не хуже кофе
19:00Диагностика заболеваний: что расскажет язык о вашем здоровье
03.01.2019 г.
20:00Ученые заявили, что кофе может влиять на размер груди
19:30Стало известно, от чего зависит продолжительность жизни
Все здоровье

Аналитика

04.01.2019192

Итоги дня: Союзник Украины в борьбе с "Газпромом", программа получения Томоса и сенсация от СБУ

Итоги дня: Союзник Украины в борьбе с Газпромом, программа получения Томоса и сенсация от СБУ
Глава МИД Польши заявил о том, что "Северный поток-2" убивает Украину, в СБУ рассказали детали о попытке захвата власти, а синоптики рассказали о том, ...
03.01.20191256

Итоги дня: Тревожное заявление Трампа для Украины, шпионские страсти и наказание за кремлевскую дерзость

Итоги дня: Тревожное заявление Трампа для Украины, шпионские страсти и наказание за кремлевскую дерзость
Дональд Трамп заявил о том, что России нужно воевать, шпионский скандал получил новый поворот, а в Украине возобновляются проверки бизнеса, - такими ...
02.01.20191330

Итоги дня: Встряска РФ от США, "феномен Зеленского" и шаги в торговле с ЕС

Итоги дня: Встряска РФ от США, феномен Зеленского и шаги в торговле с ЕС
Национальный банк разрешил обменивать валюту в банкоматах и терминалах, Зеленский начал собирать команду, а президент Петр Порошенко анонсировал новые ...

Последние новости

04.01.2019 г.
22:20 В продаже на украинском рынке обнаружили чай опасный для здоровья
21:40 Автошколу, где училась Зайцева, хотят закрыть
21:00 Стало известно, насколько полезен куриный бульон при простуде
20:30 Ученые рассказали о связи между продолжительностью сна и проблемами со здоровьем
20:00 Найдена неожиданная причина болезненных менструаций
19:58 Энергия нищеты: вещи в доме, которые притягивают бедность
19:30 ТОП-5 продуктов, которые бодрят не хуже кофе
19:00 Диагностика заболеваний: что расскажет язык о вашем здоровье
18:00 В Антарктиде обнаружена странная искусственная структура (ВИДЕО)
17:27 Столтенберг: Россия имеет последний шанс вернуться к ракетному договору 1
16:57 Путин поставляет лом для белорусской армии
16:30 Латвия активно борется с российскими инвестициями
15:52 Украину заморозит и заметет снегом
15:20 Стало известно, как строительство «Северного потока-2» убивает Украину
14:45 Китайская армия больше, чем все население России,- Шендерович
14:17 Эксперт: Путин мечтает ослабить армию Беларуси, чтобы легче "заломать"
13:47 Гройсман назвал пять приоритетов медреформы в 2019 году
13:05 В поместной церкви не против существования РПЦ в Украине. Епифаний пояснил почему
13:01 "Убивают Украину": У Украины появился защитник в конфликте с "Газпромом"
12:36 "Рождественский отпуск": Как любовь украинцев к выходным влияет на экономику?
11:37 Главари скрывают цифры: Украинский офицер назвал потери боевиков за декабрь-2018
11:30 Возвращение к легальным напиткам: Как изменится цена на алкоголь в этом году?
11:26 Чем-то запахло в воздухе? Путин еще так собой никогда не рисковал, - Альфред Кох
11:21 Две украинки красиво приструнили российского пропагандиста в США (ВИДЕО)
10:11 Большой шаг: Чийгоз рассказал, в чем важность Томоса
09:55 В Польше захотели изменить "нормандский" формат
09:36 Сила санкций: Россия исчезнет с рынка нефти в ближайшее десятилетие, - "Злой одессит"
09:10 Определяющий год: В РФ Путину намекнули на незавидную судьбу
09:09 Личный вызов Путину: Портников рассказал о судьбе Зеленского
09:06 Попытка захвата власти: В СБУ раскрыли детали сенсационного дела
09:05 Утренние новости от Олега Пономаря
09:01 Америка выходит из ''шатдауна'': Важные шаги
03.01.2019 г.
22:40 Магнитное поле Земли становится слабее из-за странных аномалий
22:00 Столичные новогодние елки будут перерабатывать на удобрение для почвы
21:20 В киевском наземном общественном транспорте объявления будут дублировать на английском
20:40 В Ровно влюбленные погибли под колесами автобуса
20:00 Ученые заявили, что кофе может влиять на размер груди
19:30 Стало известно, от чего зависит продолжительность жизни
16:50 Во Львове от тропической малярии умер мужчина
16:22 Папа Римский принял участие в цирковом номере (ВИДЕО)
15:32 Китайские исследователи потратят 130 миллионов долларов на изучение человеческой души
14:56 Медики назвали напиток, снижающий давление и укрепляющий иммунитет
14:06 Определен самый популярный пользователь Instagram
13:44 Украинские ювелиры хвастаются рекордными продажами. Украинцы - необычным выбором
13:34 В Карпатах сотрудники лесхоза спасли сбежавшего из финского зоомузея ястреба
13:28 Назвали точное местонахождение райского сада Эдем
13:01 "Не дать Кремлю почувствовать безнаказанность": Европа может нанести новый удар по РФ
12:45 ТОП-5 самых неожиданных причин возникновения рака
12:34 В Киеве полицейские спасли мужчину от самоубийства
12:30 American Interest: РФ приблизилась к состоянию, сравнимому с падением СССР
11:48 В 2018 году произошла смерть путинского мифа,- эксперт
11:47 Первый в истории человечества: китайский зонд приземлился на обратную сторону Луны (ФОТО)
11:46 Курс идет вниз. "Зеленый" не пользуется популярностью в начале года
11:42 Что на самом деле произошло на перевале Дятлова?
11:38 Инфляция в январе. Что "разгоняет" подорожание и что будет с ценами?
10:55 Начисление субсидий кардинально изменилось. Сколько "живых денег" получат украинцы?
10:42 В CNN прояснили ситуацию с российским Крымом
10:35 Выборы в Украине: Почему переселенцы не хотят голосовать
10:12 США получили отличное письмо от Ким Чен Ына
09:56 Этого Трамп Путину не простит: В США заставят Кремль заплатить за дерзость, - мнение
Все новости »

Найдена неожиданная причина болезненных менструаций

Главная » Последние новости » Здоровье » Найдена неожиданная причина болезненных менструаций
 
Печать Отправить на почту

 

 

Ученые провели ряд исследований, в ходе которых выяснили, что девушки, которые в младенчестве питались смесью, особенно содержащую сою, во взрослом возрасте могут страдать от болезненных менструаций.

Был проведен эксперимент, в котором приняло участие более полторы тысячи женщин-добровольцев. Ученые изучали питание женщин, когда они были в младенчестве. Так, было выяснено, что девочки, употребляющие искусственное питание, на 40 % чаще принимали гормональную контрацепцию во взрослом возрасте, поскольку их беспокоили болезненные месячные. А риск болезненных месячных повышался на 50 %, информирует enovosty.com/news.

Ученые считают, что даже в случае, если малышка питалась смесью непродолжительное время, особенно детским питанием, содержащим сою, на 50 % чаще в возрасте 18-22 лет ее беспокоила болезненная менструация, и ей приходилось пользоваться гормональной контрацепцией.

По мнению экспертов, в сое содержатся фитоэстрогены — растительные соединения, похожие на эстроген. Получается, что их влияние на младенца, у которого репродуктивная система еще не сформирована, может быть нежелательным.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 1320

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Итоги дня: Союзник Украины в борьбе с "Газпромом", программа получения Томоса и сенсация от СБУ
Итоги дня: Тревожное заявление Трампа для Украины, шпионские страсти и наказание за кремлевскую дерзость
Итоги дня: Встряска РФ от США, "феномен Зеленского" и шаги в торговле с ЕС
Политические итоги 2018 года: ретроспектива и перспектива в оценках экспертов
Год тревожных предчувствий. Международные итоги 2018-го
Итоги дня: Главное событие и политик 2018 года и крымская стена
Итоги дня: "Отставка" мирового полицейского, освобождение "серой зоны" и перемирие в зоне ООС
Итоги дня: Конец военного положения, откровения Зеленского и предчувствие мирового кризиса
Дональд Трамп на пути к импичменту
Итоги дня: Санкции России, обращение Папы Римского и революционные сексуальные перемены в Украине
Все статьи


Армия

Система подавления радиолиний управления «Гарант»
Самоходная гаубица 155-мм Archer (Швеция)
Противотанковый ракетный комплекс BGM-71 «Тоw» (США)
Боевая машина пехоты БМП-1У «Шквал»
Вся армия    >>

Персоны

Вадим
НОВИНСКИЙ
Олег
БАХМАТЮК
Александр
КИХТЕНКО
Борислав
БЕРЕЗА
Все персоны    >>

Публикации

Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским

Экономист: в этом году к выплатам «МХП» меньше всего претензий

Мнения
Ложь Путина об агрессии России против Украины в Керченском проливе
Андрей Илларионов

Ложь Путина об агрессии России против Украины в Керченском проливе

Заседания международных форумов типа закончившейся "Двадцатки" в Буэнос-Айресе являются закрытыми. Что Путин говорил там на официальных заседаниях и ...
Новости компаний

Удовольствие для вас и вашего кошелька!

85 лет компании Бионорика: ценности «семейного концерна»

Стоимость и инструкция применения препарата Туринабол (Орал)

Последние новости в соцсетях




Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 