Диагностика заболеваний: что расскажет язык о вашем здоровье

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Медики рекомендуют каждое утро осматривать свой язык, так как он поможет сразу диагностировать проблемы в работе внутренних органов. Они добавляют, что язык должен иметь бледно-розовый цвет. Врачи отмечают, что язык нужно осматривать при дневном свете и перед чисткой зубов.

Все другие цвета говорят об отклонениях от нормы. Например, если ваш язык красного цвета, то у вас есть в организме воспалительный процесс или проблемы с сердцем или сосудами. Если вы заметили, что язык серый или желтый, то проверьте свой пищеварительный тракт, а вот фиолетовой цвет говорит о проблемах с легкими. Синий цвет сигнализирует о проблемах в работе почек, а белый о наличии грибковых инфекций, обезвоживания или ОРВИ. Если вы заметили, что ваш язык блестит и на нем нет налета, то организму не хватает витаминов группы В, информирует enovosty.com/news.

На вашем языке также могут быть бороздки. Если они размещаются от центра к кончику, то у вас есть нарушения в работе сердца. Бороздки размещены хаотично — проблемы с желудком, глубокие — почечная недостаточность.

Форма языка также может сказать о многом. Вы заметили, что он вздутый и припухлый, проверьте пищеварительные органы, слишком тонкий — нарушен обмен веществ, вытянутый — сердце работает плохо. Форма языка может сказать и о проблемах с позвоночникам, на нем будет неровная продольная полоска посередине. А если он припухлый по краям, то проверьте свой кишечник.