Ученые определили самый ценный фрукт на планете

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Исследователи, проанализировав свойства сотен фруктов, пришли к выводу, что самой полезной на планете является гуава.

Ученые и Национального института в Хайдарабаде (Индия) провели серию экспериментов для того, чтобы определить самый ценный фрукт на Земле. Оказалось, что по своим полезным свойствам гуава превосходит гранат, сливу, яблоки, виноград, бананы и даже манго, информирует enovosty.com/news.

Исследования продемонстрировали, что именно гуава – рекордсмен по содержанию антиоксидантов. Как известно, эти вещества позволяют дольше выглядеть молодым и предотвращают развитие онкологии. Одна порция данного фрукта (160 г) вмещает 500 мг антиоксидантов, в то время как в таком же количестве слив – 330 мг, а в 160 г граната – 135 мг.

Помимо этого, богата гуава витаминами С, А и фолиевой кислотой.

Справка. По своему размеру плоды гуавы схожи на яблоко или грушу, имеют приятный аромат, напоминающий лимонную цедру. Цвет мякоти варьируется от зеленного до темно-красного. Мякоть на вкус сладкая или немного кисловатая. Растение любит прорастать в тропическом климате. На данный момент гуаву выращивают в Южной Америке, Мексике, Африке, Индии, Юго-Восточной Азии, а также в странах Океании.

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