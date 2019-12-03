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Ученые: Глобальное потепление негативно влияет на беременных женщин

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые: Глобальное потепление негативно влияет на беременных женщин
 
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Исследователи установили, что глобальное потепление связано с преждевременными родами.

Специалисты Калифорнийского университета посвятили свое исследование связи беременности и глобального потепление. Они обратили внимание на то, что в последние годы все больше детей рождаются раньше установленного срока, информирует enovosty.com/news.

Во время эксперимента исследователи проанализировали 56 млн случаев рождения детей за последние 20 лет. Они выяснили, что в тот период, когда воздух прогревается выше 32,2 градусов случается на 5% больше преждевременных родов. В связи с этим, ученые опасаются, что к концу столетия количество родов раньше срока может возрасти. Если сейчас раньше срока на свет появляется один ребенок из 200, то после 2100 года данное соотношение составит 1:100.

Ученые считают, что это должно насторожить. Они призывают исследователей присоединится к ним для изучения более длительных перспектив.

Алан Баррека, один из соавторов исследования, считает, что жаркая погода повышает уровень гормона окситоцина в женском оргазме. Именно он участвует в запуске процесса родов. Также повышения среднесуточной температуры может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания у беременной, в связи с которыми могут возникнуть различные проблемы в период вынашивания.

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Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 61

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