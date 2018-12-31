Ученые: Почему нельзя пренебрегать завтраком

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Исследователи выяснили, что регулярный отказ от завтрака может спровоцировать в дальнейшем возникновение инсульта.

Ученые японского университета Осаки доказали, что игнорирование завтрака повышает риск возникновения инсульта, информирует enovosty.com/news.

По мнению исследователей, если на протяжении длительного времени хотя бы 5 раз в неделю не кушать утром, риск геморрагического инсульта возрастает на 36%.

К такому выводу японские ученые пришли после 25-летних наблюдений за 82 тыс. людей. В исследовании принимали участие мужчины и женщины в возрасте от 45 до 74 лет. После тщательного анализа, ученые заметили, что отказ от утреннего приема пищи очень часто провоцирует повышение давления. Из-за этого увеличивается и риск кровоизлияния в мозг.

Было также замечено, что те люди, которые не пропускали утренней трапезы, чувствовали себя лучше. Исследователи уверены, что регулярный завтрак способен снижать нагрузку на кровеносные сосуды.

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Данное научное открытие японских ученых уже подтвердили специалисты Колумбийского университета. Американские ученые также отметили, что помимо повышения риска развития инсульта, отказ от завтра чреват еще и возникновением диабета, а также инфаркта.

Медики советуют всем придерживаться такого режима питания, который обязательно включает легкий завтрак.