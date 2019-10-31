Определены главные симптомы дифтерии

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В связи с тем, что в Украине участились случаи дифтерии, медики решили напомнить главные признаки коварной болезни.

Дифтерия является болезнью инфекционного характера. Она очень часто похожа на ларингит или фарингит, ведь в 95% начинается с поражение слизистой горла, информирует enovosty.com/news.

Болезнь провоцируется токсином, который вырабатывает бактерии Clostridium diphtheriae. Люди заражаются воздушно-капельным или бытовым путем. Помимо этого, возможно и заражение через пищу. Инкубационный период этой болезни – от 1 до 7 дней. В среднем длится 2-5 дней.

Чаще всего первым симптомом заболевания является ухудшение общего состояние, а также боли в горле. Спустя несколько дней начинается увеличение лимфоузлов на шее и появляется гнойный запах изо рта. Часто дифтерия сопровождается хрипами, кашлем и отдышкой. Температура не всегда поднимается, но возможно повышение до 38 градусов. Таким образом, симптомы дифтерии очень просто спутать с ангиной, спровоцированной стрептококком.

Если болезнь не лечить на данном этапе, появляется угроза более серьезных осложнений. Токсин начинает просачиваться в кровеносную систему и разные органы. В результате возможно повреждение сердца, появление неврологических отклонений (паралич глотки). Также возможен паралич лица и других мышц.

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Справка. Для лечения дифтерии используются антибиотики и антитоксин.