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Американские медики: Почему нельзя чистить уши ватными палочками

Главная » Последние новости » Здоровье » Американские медики: Почему нельзя чистить уши ватными палочками
 
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Отоларингологи считают, что ватные палочки приносят больше вреда, нежели пользы.

Специалисты Американской академии отоларингологии обнародовали свои рекомендации по очистке ушей. По их мнению, сейчас люди все чаще злоупотребляют ватными палочками, информирует enovosty.com/news.

Медики считают, что безобидное на первый взгляд приспособление способно навредить человеку. Во-первых, во время очистки ушной раковины с помощью палочек человек регулярно беспокоит барабанную перепонку. Может появиться зуд, а также воспаление тканей в ухе.

Отоларингологи напомнили, что чем чаще чистить уши, тем больше серы будет вырабатываться. Стирая защитный слой уха ватой, человек рискует навредить кожи, избавить ее от естественной защиты. В результате, уши будут более подвержены разнообразным инфекциям.

Также во время чистки, по словам специалистов, человек большое количество серы проталкивает вглубь. В результате у людей, которые часто пользуются ватными палочками, нередко появляются серные пробки.

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В качестве ежедневных гигиенических процедур рекомендуется протирать ушную раковину ватным диском. Не стоит забывать и о мытье ушей с мылом во время купания.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 444

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