Ситуация критическая: В Украине могут ввести комендантский час

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В Украине могут ужесточить карантин. В Минздраве признали, что ситуация является критической

Министр здравоохранения Максим Степанов во время выступления в Верховной Раде сегодня, 3 ноября, заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 сейчас близка к катастрофе, информирует enovosty.com/news.

По его словам, мы оказались в точке невозврата и сейчас находимся в шаге от катастрофы: «Ситуация критическая не только в Украине, но и во всем мире. Англия, Франция, Австрия, Германия, Испания снова вводят жесткие карантинные ограничения не просто так«, — заявил с трибуны глава ведомства. Он подчеркнул, что сейчас даже самые развитые страны Европы не могут преодолеть катастрофу, потому каждый человек должен понять, что он несёт личную ответственность. Сейчас каждый должен понять, что соблюдение главных правил может спасти жизни, так как болезнь передаётся от человека к человеку.

Кроме того, источники авторитетного украинского издания в КМУ и ОП сообщили о том, что в стране могут ввести комендантский час для ужесточения мер карантина из-за эпидемии вируса. Сейчас обсуждаются различные варианты от «карантина выходного дня» до комендантского часа. За нарушение правил украинцев планируют наказывать штрафами.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщили о том, что в Украине обновили перечень симптомов, по которым будут госпитализировать больных с коронавирусом.

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