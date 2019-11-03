Китайские ученые определили, какие овощи снижают риск возникновения рака желудка

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Исследователи пришли к выводу, что снизить риск появления рака желудка способны два дешевых и доступных овоща.

Ученые из Чжедзянского университета Китая провели эксперимент и выяснили, что овощами, снижающими риск появления онкологии желудка, являются лук и картофель. К таким выводам они пришли после анализа рациона 6 млн людей, информирует enovosty.com/news.

Всего китайцы изучили 76 ранее проведенных исследований на эту тему. Оказалось, именно любители картошки и лука на 30% реже болеют этим коварным заболеванием, нежели люди, употребляющие очень мало таких продуктов. Ученые связывают это с тем, что и в луке, и в картофеле много антиоксидантного витамина С.

Если же употреблять только картофель без лука, то риск возникновения рака желудка, по подсчетам исследователей, уменьшается на 8%. Для этого необходимо ежедневно съедать две средние картофелины.

Китайские ученые призывают людей обратить внимание на свой рацион питания. По их мнению, еда играет важную роль в сохранении здоровья и даже способна предотвращать онкологию. Также специалисты назвали провоцирующий фактор рака. Исследователи считают, что это алкоголь и слишком соленая еда.

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