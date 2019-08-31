ВОЗ определила лучшую диету для здоровья сердца и сосудов

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ВОЗ считает, что система питания, предложенная американским кардиохирургом Дином Орнишем, лучшая в мире. Именно она способна продлить здоровое состояние сердца и сосудов.

Система питания была опробована Дином Орнишом на американском президенте Клинтоне. В 2019 году эта диета была признана сотрудниками ВОЗ лучшей в мире, информирует enovosty.com/news.

Орниш предлагает перейти на нее людям, страдающим от сердечно-сосудистых болезней, диабетикам и тем, кто имеет повышенный холестерин. Спустя месяц после такой системы питания снижается холестерин, через три – нормализуется робота сердца, через двенадцать – исчезают стенокардические приступы.

Суть диеты состоит в балансе полезных веществ. Суточная норма – 10% жира, 20% белка, 70% углеводов. Важно обогащать рацион бобовыми, зеленью, овощами, фруктами, и кашами.

Дин Орниш призывает уменьшить количество потребляемых молочных продуктов и полностью исключить из своего питания красные сорта мяса, хлеб, майонез, жирные соуса и сладости.

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Питаться рекомендуется дробно, 5-7 раз в день.

Помимо благотворного влияния на сердечно-сосудистую систему, данная диета способствует и сжиганию лишнего веса.