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Назван простой способ снизить риски рака кишечника

Главная » Последние новости » Здоровье » Назван простой способ снизить риски рака кишечника
 
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Британские ученые провели ряд исследований, в ходе которых выяснили, что употребление рыбы три раза в неделю значительно снижает риски развития рака кишечника. Приятной неожиданностью оказалось, что такая практика работает при употреблении любого вида рыбы.

Исследователи проанализировали рацион более 20 тысяч человек, половина из которых ели рыбу один раз в неделю, а вторая половина – в среднем три раза. Эксперимент показал, что люди из второй группы болели на 12 % реже, нежели участники первой, информирует enovosty.com/news.

Ученые объясняют такие результаты тем, что рыба является богатым источником жирных кислот, которые способствуют уменьшению воспаления в организме.

Согласно прошлыми исследованиями, с одной стороны, воспаление может вызвать рак путем повреждения ДНК, а с другой, способствует выработке цитокинов, стимулирующих рост кровеносных сосудов, которые «питают» опухоль.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 261

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