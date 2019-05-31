В Украине большинство болезней связано с нездоровым образом жизни, — Супрун

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На Национальной конференции по неинфекционным заболеваниям и.о. министра охраны здоровья Украины Ульяна Супрун сообщила, что в Украине большинство болезней связано с нездоровым образом жизни и именно поэтому одним из ключевых направлений трансформации системы стала профилактика и превентивная медицина.

Представители Всемирной организации охраны здоровья, Мирового банка, Министерства охраны здоровья Украины, международные и национальные эксперты на Национальной конференции по неинфекционным заболеваниям обсуждали вопросы, касающиеся превентивной медицины, информирует enovosty.com/news.

И.о. министра охраны здоровья Украины Ульяна Супрун сообщила, что на сегодня большинство неинфекционных болезней связано с ведением нездорового образа жизни, а именно, курением, злоупотреблением алкоголя, недостаточной физической активностью и нездоровым питанием. «Десятилетиями медицина существовала для того, чтобы только лечить, а не предотвращать болезни. Именно поэтому одним из ключевых направлений трансформации системы еще с 2016 года стала профилактика и превентивная медицина. Этот подход является наиболее эффективным, особенно, в борьбе с неинфекционными заболеваниями», — сказала Супрун.

«Украинцы привыкли игнорировать здравоохранение. Делать вид, что его не существует. Причина — страх. Но мы в этом не уникальны. Действительно, многие ассоциируют медицину с болезнями.

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«Само пройдет» — популярная фраза, которую можно услышать от украинцев. Люди терпят до последнего, лишь бы не обращаться к врачам. Предпочитают не знать о своих заболеваниях, потому что тогда придется лечиться: а это дорого и страшно.

Такого положения вещей нет в странах, где существуют эффективные системы здравоохранения. В США, Канаде, Великобритании развита культура скрининга. Потому вылечить заболевание на ранней стадии гораздо проще и дешевле. Но эта культура также появлялась постепенно.

Сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, рак, хронические обструктивные заболевания легких являются причинами почти 84% всех смертей в Украине. Большинство неинфекционных заболеваний связаны прежде всего с нездоровым образом жизни.

В Украине действительно широко распространены факторы, которые повышают риски неинфекционных патологий, к примеру:

▪ 7,2 миллиона взрослого населения ежедневно курят, а от связанных с этим болезней ежегодно умирает 85 000 украинских.

▪ Украина входит в первую десятку самых пьющих стран мира. Алкоголь по объему потребления значительно превосходит молоко. А доля связанных с алкоголем причин смерти составляет 34,4% (среди всех причин).

Лечение неинфекционных заболеваний — это уже борьба с последствиями. Последствиями прежде всего нездорового образа жизни. Именно поэтому профилактика является приоритетом трансформации украинской системы здравоохранения», — пишет Ульяна Супрун