Назвали неожиданную пользу от жары

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Немецкие ученые провели ряд исследований и выяснили, что под воздействием жары продуктивность умственного труда у женщин повышается. Так, представительницы прекрасной половины человечества лучше решают математические и логические задачи, когда столбик термометра превышает 27 градусов.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 500 человек, как мужчин, так и женщин. Участников тестировали на когнитивные, математические и вербальные способности. Во время исследования температура в помещении менялась от 16 до 32 градусов, информирует enovosty.com/news.

Задачей испытуемых было решать математические упражнения, составлять слова из случайного набора букв в течение пяти минут, а также решать логические задачи.

Так, было выяснено, что женщинам лучше удавалось справляться с поставленными задачами при более высокой температуре, а мужчинам – при более низкой.