Медики рассказали, как лечиться с помощью сала

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Ученые сообщили, что сало может помощь избавится от некоторых заболеваний, так как оно является источником полезных жиров.

Диетологи говорят, что 100 грамм сала в день поможет избавится от лишних килограмм. Оно запускает процесс холестеринового обмена из-за это тает лишний вес, информирует enovosty.com/news.

Кроме этого, сало — отличный способ очистить организм. Он способен вывести вредные токсины и шлаки, которые загрязняют наш организм.

Ученые подтверждают, что сало с прослойкой мяса можно есть спокойно и не думать о глистах. Они точно не заведутся, такая особенность этого продукта.

Перетопленное сало вместо мази используют при варикозе, боли в суставах, а также при пневмонии.

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