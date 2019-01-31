Ученые выявили неожиданные причины раннего женского старения

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Фото животных в удачный момент

Все фото »

Здоровье

31.01.2019 г.
19:30Ученые выявили неожиданные причины раннего женского старения
16:54Определены продукты, предотвращающие появление морщин
14:41Аутизм, дислексия и гиперактивность: основные симптомы психических детских заболеваний
12:41Ученые рассказали, почему плакать полезно для здоровья
12:04Ученые: Украина возглавила рейтинг стран с высоким уровнем смертности из-за неправильного питания
30.01.2019 г.
21:00ТОП-3 инфекции, которые можно подхватить в парикмахерской
19:30Врач развенчала миф о профилактике ОРВИ с помощью витамина С
Все здоровье

Аналитика

31.01.201936

Итоги дня: Историческое решение Европарламента, новый тест для Москвы и Вашингтона и симпатии украинцев

Итоги дня: Историческое решение Европарламента, новый тест для Москвы и Вашингтона и симпатии украинцев
Европарламент принял важную резолюцию по Венесуэле, новый опрос показал, за кого готовы голосовать украинцы, а украинская артистка Ани Лорак подала на ...
29.01.20191691

Итоги дня: «Холодный мир» с Россией, компенсация за аннексию Крыма и «черный лебедь» 2019

Итоги дня: «Холодный мир» с Россией, компенсация за аннексию Крыма и «черный лебедь» 2019
Порошенко заявил о том, что Украине нужен "холодный мир" с РФ, Верховный суд позволил арестовать акции российских банков, а в США заявили о начале гонки ...
29.01.20191064

Brexit превращается в «Санта-Барбару»

Brexit превращается в «Санта-Барбару»
Выход Британии из Евросоюза, известный как Brexit, уверенно превосходит лавры бесконечного сериала «Санта-Барбара» и скоро превзойдет окончательно не ...

Последние новости

31.01.2019 г.
22:40 Преступнику, убившему пару за $ 40 тысяч, грозит пожизненное заключение (ВИДЕО)
22:00 Умерла актриса из фильма «Пролетая над гнездом кукушки»
21:20 На оккупированных территориях отключат мобильную связь
20:53 ВСУ: Оккупанты продолжают обстреливать позиции Объединенных сил
20:42 В Украине растут зарплаты рабочих специальностей
20:40 Стало известно, какой туристический сбор будут взымать с туристов в Киеве
20:13 В Северной Корее дипломата по денуклеаризации отправили в лагерь «перевоспитания»
20:00 Apple выпустит iPhone с камерой будущего
19:51 В 2019 году усилится риск перехвата мошенниками "финансового номера" телефона, - эксперт
19:30 Ученые выявили неожиданные причины раннего женского старения
19:19 Универсальный боевой модуль “Дует” получил “второе дыхание”, - Злой Одессит
18:51 Сланцевая революция не будет оказывать влияния на стоимость топлива в Украине, - Юрий Гаврилечко
18:29 Гриценко подал в суд на ЦИК
18:16 Супрун выступила за легализацию медицинской марихуаны в Украине
17:35 Реструктуризация кредитного портфеля в «Ощадбанке» позволит таким компаниям как WOG продолжать развивать бизнес
17:30 Associated Press: Канада сокращает вдвое количество дипломатов на Кубе из-за загадочных проблем со здоровьем
17:03 ВСУ: Россия не отказалась от попыток захватить Украину
16:54 Определены продукты, предотвращающие появление морщин
16:48 В США напали на китайскую делегацию (ВИДЕО)
16:18 В Антарктике обнаружены останки неизвестного предка динозавров
16:13 МВД запустило FB-чатбота "Автобот" для консультирования граждан
15:58 NASA запечатлело смерть галактики (ФОТО)
15:49 В России царят стагнация и истерический страх перед оппозицией
15:41 Почему важен комплексный подход в продвижении бизнеса онлайн
15:09 Куда уплывает Керченский мост, - Злой Одессит
15:05 Мода-2019: определены самые трендовые джинсы этой весны
14:41 Аутизм, дислексия и гиперактивность: основные симптомы психических детских заболеваний
14:05 ЕСПЧ обязал Россию выплатить 10 миллионов евро за массовую депортацию граждан Грузии
13:51 Катаклизмы нанесли ущерб на $155 млрд
13:47 Назвали неожиданную опасность домашних кошек
13:29 Найден человек, который абсолютно бесплатно сделал 3 млн правок в Википедии
12:57 Более 170 стран запланировали использование возобновляемой энергии
12:49 Создана технология противогололедного подогрева дорог
12:41 Ученые рассказали, почему плакать полезно для здоровья
12:19 Tesla завершила 2018 год с крупным убытком
12:17 Эксперт назвал ключевой риск для украинской экономики
12:04 Ученые: Украина возглавила рейтинг стран с высоким уровнем смертности из-за неправильного питания
11:28 В ЦИК рассказали, будут ли выборы вдоль линии разграничения
10:52 Трамп положил конец «битве олигархов» в РФ
10:32 Прогноз Метинвест по рейтингу S&P - "позитивный"
10:24 Apple планирует выпуск айфона с лазерной 3D-камерой
10:17 Исследование рынка подсолнечного масла в Украине: кто производит качественное
10:14 Самолет с золотом Венесуэлы приземлился в Москве
10:02 СМИ выяснили главную миссию Путина в Венесуэле
09:46 Украину накроют 30-градусные морозы: назвали критические даты
09:17 Американский флот пополнится четырьмя классами кораблей-роботов
08:45 Германия не допускает пересмотра соглашения о Brexit
08:06 Ультиматум Путину: транспортники могут оставить Москву без еды
07:16 Муха отложила яйцо прямо в лоб туристки
30.01.2019 г.
22:30 Toyota представила новую Corolla (ФОТО)
22:00 Из-за аномальных снегопадов в Британии отменили авиарейсы и закрыли школы
21:30 Какие современные авто наиболее легко угнать
21:00 ТОП-3 инфекции, которые можно подхватить в парикмахерской
20:53 Находимся в российском полукольце, - генерал о широкомасштабной агрессии России против Украины
20:33 В Украине цены на автогаз продолжают падать
20:30 Apple планирует снизить цены на свою продукцию
20:23 В Украине курс доллара продолжает снижаться
20:13 ЦИК зарегистрировала Зеленского кандидатом в президенты
20:00 Сообщили, когда запустят платный мост в Киеве
19:54 The Washington Times: Команда Трампа тихо наполняет «горшок с золотом», побуждая Ким Чен Ына к денуклеаризации
Все новости »

Ученые выявили неожиданные причины раннего женского старения

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые выявили неожиданные причины раннего женского старения
 
Печать Отправить на почту

 

 

Гавайские ученые заявили, что женщины, которые забеременели и родили в возрасте менее двадцати лет, рискуют постареть раньше рожениц более позднего возраста. У них может начаться ранняя менопауза.

По мнению специалистов, причиной раннего старения у молодых мам могут стать переживания психологического характера, неподготовленность молодого организма и депрессивный настрой. Согласно приведенной исследователями статистике, у женщин, родивших до 20 лет риски раннего климакса на 43 % выше, чем у других представительниц женского пола. Кроме того, ученые выяснили, что молодые роженицы в будущем чаще других проходят через процедуру удаления матки, информирует enovosty.com/news.

Эксперты проанализировали данные более тысячи женщин из разных уголков планеты. Они выяснили, что у жительниц бедных стран менопауза наступает в среднем в 45 лет, это на 10 лет раньше, чем у женщин более благополучных государств.

Также специалисты отметили, что психологические травмы, перенесенные в детстве, тоже могут стать причиной раннего климакса.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 2045

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Гриценко подал в суд на ЦИК
В ЦИК рассказали, будут ли выборы вдоль линии разграничения
ЦИК зарегистрировала Зеленского кандидатом в президенты
Гриценко подал в суд на ЦИКВ ЦИК рассказали, будут ли выборы вдоль линии разграниченияЦИК зарегистрировала Зеленского кандидатом в президенты
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Историческое решение Европарламента, новый тест для Москвы и Вашингтона и симпатии украинцев
В украинских городах на законных основаниях могут поднять триколор
Итоги дня: «Холодный мир» с Россией, компенсация за аннексию Крыма и «черный лебедь» 2019
Brexit превращается в «Санта-Барбару»
Полиция на стреме: как Аваков будет обеспечивать безопасность выборов
Поредевший Давос и «сексуальность» Украины
Резолюция ПАСЕ: Европа поддержала Украину, но русофобы вносят коррективы
Газовая война: может ли Украина выжить без транзита российского газа?
USA against Huawei. В торговой войне США и Китая уже берут заложников
Трамп уперся в стену рогом
Все статьи


Читайте также

ТОП-3 причины пониженного либидо у женщин
 Умерла самая старая женщина в Украине (ФОТО)
Ученые рассказали о продукте, который может спровоцировать рак у женщин
 Учёные назвали 2 категории женщин, способных к алкоголизму
Исследователи выяснили, почему мужчины умирают раньше женщин
 Учёные придумали новое лекарство от старости
Ученые открыли орган, молодеющий при наступлении старости
 75% неоплачиваемой работы в мире выполняют женщины

Армия

Боевая машина десанта БМД-2 «Будка»
Плавающий транспортер ПТС-2
Танк «Меркава Mk.1» (Израиль)
Реактивная система залпового огня «Верба»
Вся армия    >>

Персоны

Савик
ШУСТЕР
Тина
КАНДЕЛАКИ
Михаил
ФРИДМАН
Виктор
ШАФРАНСКИЙ
Все персоны    >>

Публикации

Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским

Экономист: в этом году к выплатам «МХП» меньше всего претензий



Мнения
Зачем Симоненко идет в президенты?
Виталий Портников

Зачем Симоненко идет в президенты?

Главный украинский коммунист и бывший лидер электоральных симпатий крымчан Петр Симоненко решил поучаствовать в выборах президента страны.
Новости компаний

Где взять выгодный онлайн кредит на карту в Украине

Удовольствие для вас и вашего кошелька!

85 лет компании Бионорика: ценности «семейного концерна»

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 