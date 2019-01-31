Ученые выявили неожиданные причины раннего женского старения

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые выявили неожиданные причины раннего женского старения Ученые выявили неожиданные причины раннего женского старения

Закрыть Отправить

Гавайские ученые заявили, что женщины, которые забеременели и родили в возрасте менее двадцати лет, рискуют постареть раньше рожениц более позднего возраста. У них может начаться ранняя менопауза.

По мнению специалистов, причиной раннего старения у молодых мам могут стать переживания психологического характера, неподготовленность молодого организма и депрессивный настрой. Согласно приведенной исследователями статистике, у женщин, родивших до 20 лет риски раннего климакса на 43 % выше, чем у других представительниц женского пола. Кроме того, ученые выяснили, что молодые роженицы в будущем чаще других проходят через процедуру удаления матки, информирует enovosty.com/news.

Эксперты проанализировали данные более тысячи женщин из разных уголков планеты. Они выяснили, что у жительниц бедных стран менопауза наступает в среднем в 45 лет, это на 10 лет раньше, чем у женщин более благополучных государств.

Также специалисты отметили, что психологические травмы, перенесенные в детстве, тоже могут стать причиной раннего климакса.