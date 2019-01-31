Определены продукты, предотвращающие появление морщин

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Диетологи уверены, что пища очень сильно влияет на состояние кожи. Необходимо придерживаться некоторых рекомендаций питания, чтобы на ней не было морщин.

Чтобы сохранить кожу упругой, диетологи рекомендуют уменьшить количество животных жиров и пшеничной муки в своем рационе. Помимо этого, существуют продукты, способствующие предотвращению появления морщин, информирует enovosty.com/news.

Для молодости кожи необходимо, чтобы рацион был богат фруктами, овощами, кисломолочными и цельнозерновыми продуктами, а также постными белками.

Очень позитивно на состояние кожи влияют листья салата. В их составе много витамина А и С, подавляющих очаги воспаления. Подобными свойствами обладают руккола, огурцы, брокколи и шпинат.

Противниками возникновения морщин считаются также помидоры. В них присутствует ликопин, способствующий выравниванию кожи. Ликопин также есть в арбузе, грейпфруте и красной капусте.

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Диетологи рекомендуют обратить внимание и на лосось, в котором много Омега-3, препятствующей воспалительным реакциям.

Чечевица и бобы также важны для упругости кожи. В них много белка и клетчатки. Так как кожа состоит из белков, эти продукты обязательно должны присутствовать в рационе тех, кто хочет сохранить молодость.