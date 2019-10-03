Определены пять бытовых вещей, которые нужно менять как можно чаще

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Многие люди очень часто держат у себя в доме вещи, которые давно следовало бы выкинуть и приобрести новые.

Предлагаем вашему вниманию ТОП-5 предметов быта, которые люди часто задерживают у себя в доме, информирует enovosty.com/news.

На первом месте оказалась зубная щетка. Почему-то многие игнорируют правило трехмесячного использования этого предмета. Медики также сообщают, что в случае перенесенной инфекции в полости рта, зубную щетку необходимо поменять сразу же.

Губка для мытья посуды оказалась на втором месте. Этот предмет грязнится очень быстро. Благодаря постоянному контакту с водой на ней любят селиться разнообразные бактерии. Специалисты советуют менять этот предмет не реже раза в неделю.

Расческа для волос- на третьем месте. Оказывается, и этот предмет подлежит ежегодной замене. Если игнорировать это, расческа превратится в дом для разнообразных микробов, провоцирующих кожные заболевания.

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Далее разместились домашние тапочки. Такую обувь советуют менять раз в шесть месяцев. Долгое ношение грозит возникновением грибка.

Завершает список – подушка. Этот постельный инвентарь необходимо менять каждые три года. Именно за этот срок подушка не успеет стать рассадников для опасных микроорганизмов.