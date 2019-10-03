Назвали причину смертельного рака крови

Главная » Последние новости » Здоровье » Назвали причину смертельного рака крови Назвали причину смертельного рака крови

Закрыть Отправить

Американские специалисты лаборатории в Колд Спринг Харбор обнаружили мутацию нескольких дефектных клеток. Они и вызывают образование острого миелоидного лейкоза.

Один из главных авторов проекта ученый Адриан Крейнер отмечает, что мутация генов IDH2 и SRSF2 приводят к раку, информирует enovosty.com/news.

Ученый подчеркивает, что при таких отклонениях в костном мозге не созревают эритроциты и лейкоциты. Они помогают больному справляться с недугом.

Эксперты уже в скором будущем хотят создать новые средства для лечения рака крови.

Добавим, что ранее ученые считали, что гены IDH2 и SRSF2 воздействуют только на симптомы злокачественных опухолей. Но оказалось, что они являются возбудителями этого заболевания.

Читайте: Назвали случаи, когда не стоит верить в диагноз «рак»

Новые результаты позволят медикам по-другому смотреть на эту проблему и менять принципы лечения.