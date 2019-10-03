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Медики рассказали, чем опасно пониженное давление

Главная » Последние новости » Здоровье » Медики рассказали, чем опасно пониженное давление
 
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Многие считают, что повышенное давление опасно для здоровья, но и пониженное также не является нормой. Если у вас барахлит сердечно-сосудистая система, то ничего хорошего не стоит ожидать.

Если у пациента давление ниже уровня 100 на 70, то ему ставят такой диагноз, как «артериальная гипотензия», информирует enovosty.com/news.

Кардиологи разделяют этот недуг на три степени. В первом случаи давление находится в пределах 100 на 70, во втором — 90 на 60, а вот если у вас давление ниже 70 на 60, то вы попадаете в третью категорию.

Эксперты говорят, что первая степень не предвещает беды, желательно часто обследоваться, заниматься физическими нагрузками и отказаться от вредных привычек.

А вот если вы попали во вторую и третью категорию, то скорее всего в будущем у вас возникнут проблемы с кровообращением в головном мозге и может развиться сердечная недостаточность.

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Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 178

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