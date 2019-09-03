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Ученые сообщили, чем опасно кесарево сечение

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые сообщили, чем опасно кесарево сечение
 
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Ученые выяснили, что дети, которые появились на свет способом кесарева сечения, чаще остальных страдают аутизмом.

Исследователи Каролинского института провели глобальное исследование. В нем участвовало боле 20 млн женщин в положении, информирует enovosty.com/news.

В результате было установлено: дети, родившиеся при помощи хирургического вмешательства, чаще страдают аутизмом, чем те, которые прошли естественный путь.

Кроме этого, ученые выяснили, что малыши, которые родились с помощью кесерева, имеют почти на 17 процентов больше шансов иметь синдром дефицита внимания.

Эксперты добавляют, что зачастую способ родов зависит от специалиста и от того, как велась беременность.

Читайте: Медики назвали негативные последствия от кесарева сечения для потомства


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 298

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