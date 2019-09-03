Назвали самые полезные овощи

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Ученые провели масштабные исследования и выяснили, какие овощи самые полезные для нашего здоровья.

Медики рекомендуют употреблять зеленых горох. Они отмечают, что в ста граммах этого овоща содержится шесть грамм белка. Также в его состав входят такие витамины, как А, С и К, информирует enovosty.com/news.

Если у вас проблемы со зрением, то нужно есть сладкий перец. Он также содержит малое количество калорий.

Кардиологи говорят, что в борьбе с высоким давлением может помощь обычная свекла, а если есть проблемы с сердцем, то листовая капуста.

Если хотите очистить организм от шлаков и токсинов, то добавьте в свой рацион питания брюссельскую капусту и брокколи.

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