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Женщине ампутировали руки и ноги после того, как ее лизнула собака

Главная » Последние новости » Здоровье » Женщине ампутировали руки и ноги после того, как ее лизнула собака
 
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Жительница США пострадала от опасной бактерии, которая может присутствовать в слюне собак и даже кошек. Из-за тяжелой инфекции она осталась без рук и ног.

Мэри Трейнер, проживающая в штате Огайо, была вынуждена пойти на ампутацию рук и ног. Причиной такой медицинской процедуры послужило опасное инфекционное заболевание, доставшееся ей от собаки, информирует enovosty.com/news.

Самочувствие женщины начало ухудшаться после того, как она возвратилась из отпуска на Карибах. Ощущались сильные боли в спине и присутствовала тошнота. Некоторое время Трейнер лечила грипп, однако вскоре все же попала в медучреждение.

Медики были удивлены симптомами девушки и не сразу распознали присутствие в организме бактерии Capnocytophaga. Тем временем у жительницы Огайо развился сепсис и появилась гангрена.

Получив результаты анализов, медики ввели пациентку в искусственную кому и ампутировали ей руки и ноги.

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Скорее всего, девушка заразилась Capnocytophaga от одного из своих псов, которые частенько облизывали свою хозяйку.

Справка. Бактерии Capnocytophaga чаще всего встречаются в слюне кошек и собак. Заразиться можно через контакт со слюной. Однако, по словам специалистов, вероятность подцепить инфекцию у человека очень низка – один случай на миллион.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 185

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