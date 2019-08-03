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Определены продукты, улучшающие состояние кожи

Главная » Последние новости » Здоровье » Определены продукты, улучшающие состояние кожи
 
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Диетологи уверены, что еда очень хорошо отображается на коже. Сохранить ее молодость и свежесть помогут некоторые продукты питания.

Чтобы сохранить кожу здоровой и подтянутой необходимо, в первую очередь, отказаться от фаст-фуда. Именно его считают одним из главных провокаторов морщин и прыщей, информирует enovosty.com/news.

Рацион рекомендуется обогатить следующими продуктами питания.

Куринные яйца. Они являются замечательным источником коллагена. Также в яйцах присутствует витамин А, придающий коже здоровый оттенок.

Томаты. Помидоры богаты на ликопин — вещество, защищающее от воспалительных процессов. Особенно полезно кушать эти овощи тем, кто любит подолгу валяться под солнечными лучами.

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Зеленый чай. Этот напиток содержит антиоксиданты, сохраняющие молодость надолго.

Горький шоколад. Данное лакомство подойдет тем, кто желает обзавестись здоровым румянцем на своем лице. Шоколад благотворно влияет на кровообращение. Однако чтобы продукт был действительно полезным, в нем должно содержаться не менее 70% какао.

Креветки. В этих морепродуктах присутствует оптимальное количество витамина Е, который способен восстанавливать кожные покровы.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 147

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