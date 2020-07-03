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В мире впервые зафиксировано более 200 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Главная » Последние новости » Здоровье » В мире впервые зафиксировано более 200 тысяч случаев COVID-19 за сутки
 
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Количество случаев коронавирусной инфекции в мире настораживает: пандемия COVID-19 распространилась на большинство регионов планеты.

По данным Worldometer, 2 июля прирост случаев коронавируса в мире составил 208 864, впервые за время пандемии превысив 200 тысяч. Большая часть новых случаев приходится на США, информирует enovosty.com/news.

В Соединенных Штатах в течение 2 июля коронавирусная инфекция была подтверждена у 55 274 человек, что является абсолютным максимумом для любой отдельно взятой страны с начала пандемии COVID-19.

На втором месте Бразилия, где было зафиксировано 47 984 заболевших COVID-19. На третьем месте Третьим идет Казахстан. За сутки там зафиксировали беспрецедентный рост: число больных COVID-19 выросло более чем в два раза — с 20 до 43 тысяч. Далее следуют Индия (21 948), ЮАР (8 728), Россия (6 760) и Мексика (5 681).

Сегодня, 3 июля, количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 11 миллионов. На прирост от 10 миллионов ушло 5 суток и 14 часов. Это новый рекорд увеличения количества больных COVID-19.

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В Украине по состоянию на 2 июля, выявлено 889 новых случаев инфицирования коронавирусом, 12 человек из числа ранее заболевших COVID-19 умерли, 505 выздоровели, сейчас болеет 24 649 человек, что на 372 больше, чем днем ранее.

Согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу утром наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (153), Киеве (105), Закарпатской области (80), Ривненской области (73).


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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