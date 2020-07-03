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США установили антирекорд по количеству новых случаев COVID-19 — New York Times

Главная » Последние новости » Здоровье » США установили антирекорд по количеству новых случаев COVID-19 - New York Times
 
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Впервые за один день в США было зарегистрировано более 50 тысяч новых случаев заболевания.

С более чем 50 000 новых случаев страна установила антирекорд в шестой раз за девять дней, информирует enovosty.com/news.

По данным базы данных New York Times, в четверг в Соединенных Штатах Америки было зарегистрировано более 50 000 новых случаев коронавируса. Тревожная новая веха наступила, когда некоторые из самых густонаселенных штатов страны сообщили о значительных скачках заболевания, а чиновники из сферы здравоохранения приложили все усилия, чтобы уменьшить ущерб.

По меньшей мере, восемь штатов сообщили о новых случаях в четверг: Аляска, Арканзас, Калифорния, Флорида, Джорджия, Монтана, Южная Каролина и Теннесси.

До прошлой недели в стране не было превышения рекордных суточных показателей в течение двух месяцев, лишь 24 апреля было зарегистрировано 36 738 новых случаев.

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Теперь всплеск заболеваемости переместился на юг и запад, поскольку нация перешла к праздничным выходным, обремененным пандемией, которая грозит усугубиться.

Во вторник, когда вспышка усилилась, доктор Энтони С. Фаучи, ведущий эксперт по инфекционным болезням в стране, предупредил, что число  новых инфекций может возрасти до 100 000 в день, когда вспышка возобновит свой ход.

Если июнь был месяцем, когда пандемия вышла из-под контроля Америки, июль, по-видимому, должен был стать месяцем, когда страна узнает, насколько плохо все станет.

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Хотя представители администрации Трампа в последние недели утверждали, что рост числа случаев можно объяснить увеличением тестирования, адмирал Бретт П. Джойр, помощник министра здравоохранения, который контролирует ответ правительства на тестирование, заявил в четверг Конгрессу, что более высокие цифры отражают увеличение случаев.

«Нет никаких сомнений в том, что чем больше тестов вы делаете, тем больше будет статистика, но мы действительно считаем, что это реальное увеличение случаев, потому что процентные позиции растут», — сказал адмирал Джойр.

Хотя однодневные показатели являются несовершенным показателем пандемии, более широкая картина чрезвычайно мрачная. Начиная со среды, число случаев заболевания повышалось в 38 штатах. Проблемные области на юге и западе страны распространяются на север и восток, и в некоторых штатах резко возросло число госпитализаций.

Источник: The New York Times


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 787

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