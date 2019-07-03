Медики опровергли пользу воды с лимоном

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Ученые говорят, что многим врачи советуют пить воду с лимоном и медом натощак.

Но американские ученые недавно усомнились в пользе этого напитка и развенчали самые популярные заблуждения, информирует enovosty.com/news.

Многие диетологи говорят, что вода с лимоном способствует похудению. Ученые провели эксперимент и выяснили, что для того, чтобы избавиться от лишних килограмм, нужно выпивать минимум пол-литра воды перед едой, а не стакан.

Медики уверяют, что вода с лимоном укрепляет иммунитет. Но в одной дольке содержится всего 5 гр витамина С, а в сутки организму необходимо 90 гр. Также они заявляют, что вода с лимоном — лекарство от всех болезней. Но ученые подчеркивают, что такое убеждение не имеет под собой научного обоснования.

Врачи убежденны, что вода с лимоном способствует выведению с организма токсинов. Обычно печень отвечает за процесс очищения. Ученые не выяснили, как лимонная вода влияет на этот процесс.

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