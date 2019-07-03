Доказано: дом может сделать человека больным

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Ученые заявили, что жилье, в котором проживает человек, может навредить его здоровью.

Может развиться рак, нарушится уровень выработки гормонов, а также снизиться IQ . И причиной этого могут стать предметы ежедневного пользования, информирует enovosty.com/news.

Часто в ванных комнатах появляется опасная плесень, которая сохраняется до 48 часов и более. В плесени зачастую живут микробы, которые весьма токсичные для нашего организма. Плесень может оседать на наших бронхах, легких. Также, как и пыль, она может спровоцировать зуд в глазах, насморк и даже астму.

Нужно также проверить пол и стены на предмет наличия грибка.

Но эксперты убежденны, что самым главным убийцей в доме считается матрас. Причина — огромное количество микроскопических клещей, которые живут в старых матрасах.

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Они подчеркивают, что если его не чистить и не менять периодически, то может развиться аллергия, астма или анемия. А если он очень старый, то, в первую очередь, от него страдает спина.