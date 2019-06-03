Ученые доказали, что замороженные фрукты могут быть полезнее свежих

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Американские ученые провели ряд исследований, в ходе которых было выяснено, что в некоторых случаях замороженные фрукты, ягоды и овощи содержат почти вполовину больше витаминов и полезных микроэлементов, нежели свежие.

Все дело в том, что для заморозки растительные плоды собираются на пике своей зрелости в то время, как свежие, покупаются в розницу по желанию человека. Так, в замороженных плодах остаются практически все витамины. Часто, фрукты и овощи, предназначенные для торговли, собираются в незрелом виде и достигают зрелости в процессе транспортировки и хранения. Полезных нутриентов в таких плодах значительно меньше, информирует enovosty.com/news.

Эксперты советуют замораживать свои овощи и фрукты тогда, когда наступает их сезон. Они подчеркивают, что в замороженном виде летние дары природы сохраняют практически все витамины и полезные микроэлементы.