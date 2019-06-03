Стало известно, сколько нужно отдыхать человеку для нормальной жизни

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Американские ученые заявили, чтобы быть здоровым, человеку нужно часто уходить в отпуск. Этим он продлит себе количество лет.

Ученые подчеркивают, что в ходе исследования, они выяснили, что для полноценного отдыха человеку нужно отдыхать минимум три недели ежегодно. Эксперты доказали, что те, кто был в отпуске менее 21 дня, умирали на 37 процентов чаще, информирует enovosty.com/news.

Специалисты говорят, что даже 4 дня спокойного отдыха от работы положительно сказывается на нашем организме, так как снижается уровень стресса. Ученые также проводили анализы у тех, которые отдыхали в течение недели: о них значительно падало количество биомаркеров в крови, которые указывали на старение организма.

Эксперты говорят, что в отпуск нужно уходить каждые 62 рабочих дня. Это означает, что отдыхать нужно каждые три месяца.