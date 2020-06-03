РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Здоровье

03.06.2020 г.
12:20Расследование показало, что Китай скрыл важную информацию о COVID-19, когда он только появился
02.06.2020 г.
15:18В китайском Ухане обнаружили 300 бессимптомных носителей COVID-19
12:34Врач-анестезиолог из Черновцов повторно заразилась COVID-19
11:57Украинская разработка, превзошедшая канадский аналог
31.05.2020 г.
17:37Коронавирус в США: более 24 тысяч новых случаев заражения за сутки
16:10Количество инфицированных COVID-19 в России достигло 405 тысяч
15:50Бельгийский принц заразился коронавирусом на вечеринке в Испании
Все здоровье

Аналитика

03.06.2020

Кредит МВФ: на что согласилась Украина ради нескольких миллиардов

Кредит МВФ: на что согласилась Украина ради нескольких миллиардов
В рамках новой программы сотрудничества stand-by с Международным валютным фондом (МВФ) в 2020 году Украина получит 2 транша кредита на общую сумму, эквивалентную ...
29.05.2020

Итоги мая: Парадоксы пандемии, погодные сумасбродства и флешбеки 90-х

Итоги мая: Парадоксы пандемии, погодные сумасбродства и флешбеки 90-х
Украина и мир аккуратно выходят из карантина, Forbes впервые с 2016 года опубликовал список 100 самых богатых бизнесменов Украины, а погода продолжает ...
29.05.2020

Что происходит в России: Путина сливают его же кореша?

Что происходит в России: Путина сливают его же кореша?
В сети со ссылкой на различные источники появляется все больше информации о том, что Путина пытается "слить" его же ближайшее окружение, и очень скоро ...

Последние новости

03.06.2020 г.
12:42 Жёсткий ответ Рогозина Маску: Роскосмос будет выпускать лифты!
12:38 Россия и Восточная Европа - новые источники коронавируса, - ВОЗ
12:21 Польша может оштрафовать "Газпром" на крупную сумму из-за "Северного потока-2"
12:20 Расследование показало, что Китай скрыл важную информацию о COVID-19, когда он только появился
12:12 Путин разрешил России первой наносить ядерный удар
12:00 В США напали на украинскую журналистку во время разгромов (ВИДЕО)
11:55 Путин резко потерял благосклонность народа
11:48 SpaceX показала вернувшуюся на космодром ракету Falcon 9 (ФОТО)
10:48 В Украине ввели в обращение новую монету в 10 гривен
10:38 Госпогранслужба сделала экстренное заявление о поездках за границу
10:37 Как Илон Маск Роскосмос расстроил, или почему Рогозин плачет на батуте (ВИДЕО)
09:44 Во сколько сейчас обходится борщ в Украине
09:31 В Украине к эпидемии COVID-19 может добавиться еще одна. Появилось предупреждение
09:17 Какие вызовы ждут гривну в июне
09:07 Жертва "копов" в Кагарлыке публично рассказала о зверских издевательствах
08:46 Испытуемый рассказал о главной "побочке" вакцины от COVID-19
08:44 На пути самоуничтожения: В Кремле царит старческое слабоумие и отвага, - мнение
08:40 Ещё одно страна объявила о победе над COVID-19
08:20 Найден способ замедлить распространение COVID-19 в общественных местах
07:55 67 лет на троне: редкие фотографии королевы Елизаветы II
07:10 Топ-10 фото самой красивой пещеры в Восточной Европе
02.06.2020 г.
23:50 Лондон, которого уже нет: яркие фото концертных площадок из прошлого (Фоторепортаж)
20:59 В Китае разработали инновационный материал, который может самовосстанавливаться
20:46 Украинского военного в оккупированном Крыму похитила ФСБ
20:24 Строительство российских вертолетоносцев в оккупированном Крыму ожидаемо зависло, - Злой Одессит
19:58 В РФ женщины устроили давку из-за дешевых кастрюль (ВИДЕО)
19:48 Ярослав Жалило рассказал о значении увеличения остатка на казначейском счете
19:22 Военные США получили модернизированные танки M1A2 Abrams (ФОТО)
18:59 ВСУ получили модернизированный штурмовик Су-25
18:40 В Украине контрабандисты подделывали сигареты ВТФ и мировых брендов: СБУ изъяла 15 млн пачек
18:29 США показали Путину что будет, если он попытается обидеть Украину, - Бутусов
17:58 В Украине замедлилась потребительская инфляция
17:39 В РФ растет количество новых случаев заражения COVID-19
17:17 Под Киевом выпал летний снег (ВИДЕО)
16:57 Киберполиция блокировала несанкционированный доступ к учетным записям интернет-пользователей
16:43 В РФ произошел масштабный разлив топлива (ВИДЕО)
16:23 Госбюджет сведен с профицитом в 8,5 млрд грн
15:58 Протесты в США: Трамп заявил о готовности ввести нацгвардию в Нью-Йорк
15:41 Некоторые региональные бюджеты в РФ не продержатся и пару месяцев, - Злой Одессит
15:28 СБУ блокировала контрабанду сигарет в ЕС (ВИДЕО)
15:18 В китайском Ухане обнаружили 300 бессимптомных носителей COVID-19
15:02 Большинство стран НАТО поддерживают сближение Украины с альянсом
15:00 Турция откроет свои границы для украинских туристов уже с 1 июля
14:40 Обстановка накаляется: в Лас-Вегасе в ходе массовых беспорядков расстреляли двух полицейских
14:20 Стало известно, когда в Украину ворвется настоящее лето
13:40 Немецкая армия испытывает новый пулемет MG4 A3
13:21 Парад Победы станет позором для Путина, - историк Андрей Зубов
13:10 Возможно ли превратить Крым в остров?
13:00 В Киеве заметили редкую Ferrari с впечатляющими характеристиками (ФОТО)
12:40 ВВС США испытали систему сброса крылатых ракет с самолета
12:40 Китай планирует взять под полный контроль воздушное пространство над Южно-Китайским морем
12:34 Врач-анестезиолог из Черновцов повторно заразилась COVID-19
12:12 Полиция на коленях: в США стражи порядка выражают солидарность с протестующими (ФОТО)
11:57 Украинская разработка, превзошедшая канадский аналог
11:37 Впервые за 25 лет в США закрыли все федеральные тюрьмы
11:19 Стало известно, кому можно ехать в Польшу
10:28 Ученые рассказали, как в Украине будет угасать пандемия COVID-19
09:25 IKEA готовится возобновить работу
08:18 Названы новые симптомы коронавируса, которые сохраняются несколько месяцев
08:06 Трамп пошел на жесткие меры из-за протестов в США
Все новости »

Расследование показало, что Китай скрыл важную информацию о COVID-19, когда он только появился

Главная » Последние новости » Здоровье » Расследование показало, что Китай скрыл важную информацию о COVID-19, когда он только появился
 
Печать Отправить на почту

 

 

Пекин не предупредил Всемирную организацию здравоохранения о том, что вирус заразен и смертельно опасен.

Новое расследование показало, что Китай скрывал ключевую информацию о коронавирусе в течение нескольких недель после его первого появления в январе, что задержало реакцию международного сообщества на вспышку., информирует enovosty.com/news.

Китайские чиновники не показывали генетическую карту или геном вируса в течение более недели после первой расшифровки, согласно внутренним документам Всемирной организации здравоохранения и показаниям, полученным Associated Press.

Во вторник AP сообщила, что в то время как ученые из Уханьского института вирусологии расшифровали вирус 2 января, китайские чиновники здравоохранения не опубликовали подробности своих выводов, пока не прошло более недели, аж до 12 января.

Только 20 января Китай предупредил Всемирную организацию здравоохранения и другие правительства, что вирус может передаваться между людьми, согласно исследованию Associated Press.

Читайте: США полностью разрывают сотрудничество с ВОЗ, - Трамп

Это было только после того, как лаборатория в Шанхае под руководством ученого Чжан Юнчжэня опубликовала информацию днем ​​ранее.

В то время Всемирная организация здравоохранения публично похвалила Китай за то, что казалось быстрой реакцией на вирус. 

Однако должностные лица ВОЗ были в частном порядке обеспокоены тем, что Китай удерживает ключевую информацию о вирусе.

Читайте: Мендель жестко ответила на расследование по Зеленскому в Омане

По сообщениям AP, ВОЗ была разочарована неспособностью Китая быстро предоставить данные и опасалась, что ее обвинят в задержке глобального реагирования на вспышку смертельного вируса.

Доктор Майкл Райан, глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, говорит: «В настоящее время опасность состоит в том, что, несмотря на наши добрые намерения, многие будут указывать на ВОЗ, если что-то случится».

Президент Трамп подверг критике ВОЗ и обвинил ее в том, что она контролируется Китаем. На прошлой неделе он сказал, что США «разрывают свои отношения» с ВОЗ и перенаправляют миллионы долларов, которые они предоставляли глобальному органу здравоохранения, в другие сферы.

Президент Китая Си Цзиньпин сказал, что Китай всегда предоставлял информацию ВОЗ и всему миру «самым своевременным образом».

AP обнаружила, что вместо сговора с Китаем ВОЗ сама была в основном в неведении, поскольку Китай предоставил ей лишь минимальную необходимую информацию. Но Организация попыталась изобразить Китай в лучшем свете, скорее всего, чтобы убедить страну предоставить больше деталей о вспышках.

В отчете AP говорится, что Национальная комиссия здравоохранения, самый высокопоставленный орган здравоохранения Пекина, запретила лабораториям публиковать информацию о вирусе COVID-19 без ее одобрения, что объясняет задержку публикации информации, которая продолжалась большую часть января.

Источник: Businessinsider


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 1797

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Итоги мая: Парадоксы пандемии, погодные сумасбродства и флешбеки 90-х
Что происходит в России: Путина сливают его же кореша?
Мировой рынок нефти: Провальная стратегия Газпрома и Роснефти дорого обойдется россиянам, - Михаил Крутихин (ВИДЕО)
Вирус на троих: Почему не только Китай в ответе за пандемию
Год Зе: победы и поражения президента Зеленского. Оценки экспертов
Коллективный Путин и его составные части
Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда
Тарас Чорновил: МВФ не понимает, что такое «папик» и почему они должны давать кредит стране, в которой существуют «папики»
Три дубинки глобального Апокалипсиса: военный потенциал США, России и Китая
Треугольник смерти: США, Китай и Россия готовятся к Третьей мировой
Все статьи


Читайте также

Россия и Восточная Европа - новые источники коронавируса, - ВОЗ
 В Украине к эпидемии COVID-19 может добавиться еще одна. Появилось предупреждение
Испытуемый рассказал о главной "побочке" вакцины от COVID-19
 Ещё одно страна объявила о победе над COVID-19
Найден способ замедлить распространение COVID-19 в общественных местах
 В китайском Ухане обнаружили 300 бессимптомных носителей COVID-19
Врач-анестезиолог из Черновцов повторно заразилась COVID-19
 Ученые рассказали, как в Украине будет угасать пандемия COVID-19

Армия

Ракета управляемая противотанковая «Стугна»
Вертолет Eurocopter AS565 Panther (Франция)
Противоракетный комплекс Arrow-3 (Израиль, США)
Боевая машина «Тритон»
Вся армия    >>

Персоны

Азаров
Николай
Ярославский
Александр
Бахтеева
Татьяна
Доний
Олесь
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Реванш монополистов игорного рынка: как финансовый комитет угодил лотерейщикам

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Что происходит в России: Путина сливают его же кореша? (11258)

Оккупанты РФ внезапно обнаружили проблемы с мостом в Крым. Три причины (11021)

Мировой рынок нефти: Провальная стратегия Газпрома и Роснефти дорого обойдется россиянам, - Михаил Крутихин (ВИДЕО) (10157)





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube


Loading...


help

bigmir)net TOP 100

 