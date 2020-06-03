Расследование показало, что Китай скрыл важную информацию о COVID-19, когда он только появился

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Пекин не предупредил Всемирную организацию здравоохранения о том, что вирус заразен и смертельно опасен.

Новое расследование показало, что Китай скрывал ключевую информацию о коронавирусе в течение нескольких недель после его первого появления в январе, что задержало реакцию международного сообщества на вспышку., информирует enovosty.com/news.

Китайские чиновники не показывали генетическую карту или геном вируса в течение более недели после первой расшифровки, согласно внутренним документам Всемирной организации здравоохранения и показаниям, полученным Associated Press.

Во вторник AP сообщила, что в то время как ученые из Уханьского института вирусологии расшифровали вирус 2 января, китайские чиновники здравоохранения не опубликовали подробности своих выводов, пока не прошло более недели, аж до 12 января.

Только 20 января Китай предупредил Всемирную организацию здравоохранения и другие правительства, что вирус может передаваться между людьми, согласно исследованию Associated Press.

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Это было только после того, как лаборатория в Шанхае под руководством ученого Чжан Юнчжэня опубликовала информацию днем ​​ранее.

В то время Всемирная организация здравоохранения публично похвалила Китай за то, что казалось быстрой реакцией на вирус.

Однако должностные лица ВОЗ были в частном порядке обеспокоены тем, что Китай удерживает ключевую информацию о вирусе.

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По сообщениям AP, ВОЗ была разочарована неспособностью Китая быстро предоставить данные и опасалась, что ее обвинят в задержке глобального реагирования на вспышку смертельного вируса.

Доктор Майкл Райан, глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, говорит: «В настоящее время опасность состоит в том, что, несмотря на наши добрые намерения, многие будут указывать на ВОЗ, если что-то случится».

Президент Трамп подверг критике ВОЗ и обвинил ее в том, что она контролируется Китаем. На прошлой неделе он сказал, что США «разрывают свои отношения» с ВОЗ и перенаправляют миллионы долларов, которые они предоставляли глобальному органу здравоохранения, в другие сферы.

Президент Китая Си Цзиньпин сказал, что Китай всегда предоставлял информацию ВОЗ и всему миру «самым своевременным образом».

AP обнаружила, что вместо сговора с Китаем ВОЗ сама была в основном в неведении, поскольку Китай предоставил ей лишь минимальную необходимую информацию. Но Организация попыталась изобразить Китай в лучшем свете, скорее всего, чтобы убедить страну предоставить больше деталей о вспышках.

В отчете AP говорится, что Национальная комиссия здравоохранения, самый высокопоставленный орган здравоохранения Пекина, запретила лабораториям публиковать информацию о вирусе COVID-19 без ее одобрения, что объясняет задержку публикации информации, которая продолжалась большую часть января.

Источник: Businessinsider