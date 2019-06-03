Медики рассказали, чем может быть опасен кефир

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Известно, что кефир — полезный продукт. Но ученые рекомендуют его употреблять в меру.

Они подчеркивают, что он содержит много витаминов и минералов, а также является одним из лучших источников кальция. Этот продукт отличный способ поддержание естественного баланса организма, информирует enovosty.com/news.

Но, кроме этого, диетологи советуют усвоить несколько правил, которые касаются его употребления.

Его не советуют пить тем, у которых есть кандидоз, проблемы с желудком или кишечником. Так как в состав кефира входят и грибковые культуры. Есть люди, у которых есть проблема — непереносимость лактозы, им также нужно с осторожностью пить этот продукт.

Ученые также добавляют, что сердечникам нежелательно выпивать более двух стаканов кефира в сутки.

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