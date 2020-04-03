Врачи назвали три причины, почему COVID-19 по разному влияет на разных людей

Главная » Последние новости » Здоровье » Врачи назвали три причины, почему COVID-19 по разному влияет на разных людей Врачи назвали три причины, почему COVID-19 по разному влияет на разных людей

Закрыть Отправить

Так, генетик из Стэнфорда Карлос Бустаманте убеждён, что помимо возраста и наличия хронических заболеваний, как основных факторов провоцирующих осложнённое течение коронавирусной инфекции, фактор генетической восприимчивости не стоит сбрасывать со счетов. , информирует enovosty.com/news.

По словам генетика, есть категория людей, которые особенно устойчивы к данному виду вируса. Они либо не болеют, либо у них заболевание протекает бессимптомно. Поэтому, будут и те, кто особенно восприимчив к возможности заражения COVID 19 и те, кто может и вовсе избежать данного недуга.

Так, есть немало случаев, когда пожилые люди даже в очень преклонном возрасте успешно побороли COVID19, а были молодые и внешне здоровые, которые, к сожалению, умерли, не справившись с осложнениями в виде пневмонии и других сопутствующих осложнений.

Читайте: Врачи рассказали, можно ли солить детские блюда