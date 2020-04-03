Вакцина от COVID-19 может появится в ближайшие месяцы

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Так, согласно данных исследования, которое опубликовано в авторитетном научном журнале EBOMedicine, вакцина заставила организм мышей производить антитела к вирусу. , информирует enovosty.com/news.

Столь быстрые результаты в поиске вакцины от коронавируса обусловлены тем, что у группы учёных, во главе с Андреа Гамбото уже был предварительный многолетний опыт взаимодействия с вирусами SARS, а также ближневосточной лихорадкой MERS, которые являются родственные для нынешнего патогена SARS СoV-2.

Как утверждают учёные, они уже заранее знали как бороться с SARS СoV-2.

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По мнению Андреа Гамбото, учёные разработали вакцину на основе уже готовых фрагментах S-белка коронавируса, который используется им, чтобы без труда попасть в клетки лёгких человека.

Что интересно, вакцину, на основе данного белка, вводили с помощью специального пластыря, на котором были расположены мельчайшие наноиглы, которые проникали на оптимальную глубину в тело и высвобождали вакцину, заставляя организм и иммунитет взаимодействовать с ней.

Исследования показали, что через две недели иммунитет мышей начал вырабатывать антитела для борьби с вирусом.

В ближайшей перспективе, после получения разрешения от правительства, учёные планируют начать испытания данной вакцины на добровольцах.